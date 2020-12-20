Папа Франциск перед Різдвом закликає допомогти нужденним

Папа Римський Франциск нарікає, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про сенс цього величного свята, і закликав допомогти у цей період нужденним.

Про це понтифік сказав під час недільної проповіді 20 грудня, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Ватикану.

"Замість того, щоб скаржитися в ці важкі часи на те, що нам заважає зробити пандемія, зробімо щось для того, хто має ще менше: не енний подарунок собі та друзям, а для нужденного, про якого ніхто не думає", - закликав глава Святого престолу.

За його словами, потрібно приготувати серце до Різдва, молитися, а не ганятися за покупками, забувши про Ісуса, бо "споживацтво викрало в нас Різдво".

Папа також звернув увагу на те, що пандемія коронавірусу спричинила особливі труднощі для працівників морської галузі, приблизно 400 тисяч яких в усьому світі заблоковані на суднах і не можуть повернутися додому. Він закликав уряди "зробити все можливе для того, щоби вони могли повернутися до своїх рідних".

Фото: ANSA