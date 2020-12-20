Папа Франциск перед Різдвом закликає допомогти нужденним

Папа Франциск перед Різдвом закликає допомогти нужденним

Укрінформ
Папа Римський Франциск нарікає, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про сенс цього величного свята, і закликав допомогти у цей період нужденним.

Про це понтифік сказав під час недільної проповіді 20 грудня, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Ватикану.

"Замість того, щоб скаржитися в ці важкі часи на те, що нам заважає зробити пандемія, зробімо щось для того, хто має ще менше: не енний подарунок собі та друзям, а для нужденного, про якого ніхто не думає", - закликав глава Святого престолу.

За його словами, потрібно приготувати серце до Різдва, молитися, а не ганятися за покупками, забувши про Ісуса, бо "споживацтво викрало в нас Різдво".

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Папа також звернув увагу на те, що пандемія коронавірусу спричинила особливі труднощі для працівників морської галузі, приблизно 400 тисяч яких в усьому світі заблоковані на суднах і не можуть повернутися додому. Він закликав уряди "зробити все можливе для того, щоби вони могли повернутися до своїх рідних".

Фото: ANSA

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