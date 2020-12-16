Папа Римський сказав, як COVID-19 вплине на Різдво

Папа Римський Франциск закликав сприймати цьогорічне Різдво як менш комерційне та автентичніше через обмеження у зв’язку з коронавірусною пандемією.

Таку думку він висловив під час своєї щотижневої аудієнції, передає Укрінформ із посиланням на dpa international.

«Давайте відкинемо культ споживацтва і дозволимо Різдву бути релігійнішим, автентичнішим, справжнішим», - закликав Франциск.

Він нагадав про біблійні страждання Марії та Йосипа під час народин Христа і зауважив, що «обмеження та незручності чекають на нас цьогоріч».

Попри все, на думку Папи Римського, треба намагатися обернути ці труднощі на змогу «трохи очистити спосіб відчуття та святкування Різдва».

Цьогоріч через пандемію різдвяна меса у Базиліці Святого Петра розпочнеться на дві години раніше через комендантську годину, запроваджену в Італії.

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Водночас її планують проводити без участі публіки.

Як повідомляв Укрінформ, Папа Римський Франциск подякував усім працівникам галузі охорони здоров‘я за професіоналізм, який вони демонструють під час боротьби з коронавірусом.

Фото: vaticannews.va