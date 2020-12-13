У Ватикані на виставці "100 вертепів" буде українська різдвяна шопка

У Ватикані на площі Святого Петра відкривається міжнародна виставка «100 вертепів», цьогоріч її особливим експонатом стане різдвяна шопка з України.

Про це передає Укрінформ із посиланням на VaticanNews.

У цьогорічній експозиції буде представлена різдвяна шопка з України. Це - твір української монахині, сестри Теодосії Плахотнюк, яка власноруч виготовила вертеп з еко матеріалів. У композиції можна розгледіти ліси українських Карпат і село Многопілля на Донеччині, де розташований скит, монастир, у якому донедавна перебувала сестра Теодосія. Вертеп символізує дух українського Різдва — від Сходу до Заходу нашої країни.

Зазначається, що вже третій рік виставка вертепів у Ватикані проходить під патронатом Папської Ради сприяння новій євангелізації. Ініціативу започаткувала редакція часопису «Rivista delle Nazioni», але оскільки останніми роками ставало дедалі важче зібрати необхідні ресурси та утримувати експозицію, свою підтримку мистецькій ініціативі вирішила надати Папська Рада сприяння новій євангелізації.

Зважаючи на цьогорічні карантинні обмеження, виставка вертепів розміщена на свіжому повітрі під колонадою Берніні на площі Святого Петра у Ватикані.

Відкриття виставки відбудеться у неділю, 13 грудня, о 16:30 за римським часом.

Мистецьку програму з цієї нагоди організувало Посольство України при Святому Престолі, із залученням представників української громади Риму.

Оглянути експозицію можна буде до неділі, 10 січня 2021 року. Завдяки підтримці меценатів вхід на виставку є безкоштовним.

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Виставка вертепів відбувається у Ватикані від 1976 року в різдвяний період, аби популяризувати традиції різдвяних вертепів. Цьогоріч відвідувачі зможуть побачити твори «вертепного» мистецтва у різних стилях та з різних матеріалів.

Україна не вперше представлена на виставці вертепів у Ватикані. У 37-й виставці «100 вертепів», що відбувалася 2012 року, серед 150 експонатів з понад 25 країн світу, були представлені два вертепи з України – робота учнів Тернопільської художньої школи.