Папа Римський подякував медикам за боротьбу з коронавірусом

Папа Римський подякував медикам за боротьбу з коронавірусом

Укрінформ
Папа Римський Франциск подякував усім працівникам галузі охорони здоров‘я за професіоналізм, який вони демонструють під час боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Дякую за те, що ви поруч із тими, хто страждає. Дякую за ваш професіоналізм у догляді за хворими», - йдеться у дописі Папи Римського.

Він додав, що хотів би бути поруч із лікарями та медсестрами, особливо в цей час, коли пандемія коронавірусу закликає нас бути поруч із усіма людьми, які страждають.

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Раніше Папа Римський Франциск дорікнув людям, які протестують проти носіння захисних масок та незадоволені карантинними обмеженнями, запровадженими владою з метою уникнути поширення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу. Із них – 1 541 745 летальних, 46 583 680 осіб видужали.

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