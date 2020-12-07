Папа Римський подякував медикам за боротьбу з коронавірусом

Папа Римський Франциск подякував усім працівникам галузі охорони здоров‘я за професіоналізм, який вони демонструють під час боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Дякую за те, що ви поруч із тими, хто страждає. Дякую за ваш професіоналізм у догляді за хворими», - йдеться у дописі Папи Римського.

Він додав, що хотів би бути поруч із лікарями та медсестрами, особливо в цей час, коли пандемія коронавірусу закликає нас бути поруч із усіма людьми, які страждають.

Раніше Папа Римський Франциск дорікнув людям, які протестують проти носіння захисних масок та незадоволені карантинними обмеженнями, запровадженими владою з метою уникнути поширення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу. Із них – 1 541 745 летальних, 46 583 680 осіб видужали.