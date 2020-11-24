Папа Римський засудив противників масок: Думають тільки про себе

Папа Римський Франциск дорікнув людям, які протестують проти носіння захисних масок та незадоволені карантинними обмеженнями, запровадженими владою, з метою уникнути поширення пандемії.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Понтифік вважає, що такі люди "думають тільки про себе".

За його словами, противники носіння масок та інших карантинних обмежень навряд чи вийдуть протестувати проти "нетрів, де у дітей немає води та освіти", або проти "величезних сум, вкладених у торгівлю зброєю".

"Ви ніколи не побачите, як ці люди протестують проти загибелі Джорджа Флойда ..., вони не здатні вийти з мікрокосмосу власних інтересів", - йдеться у новій книзі понтифіка - "Давайте мріяти: шлях до кращого майбутнього".

Як повідомлялося, станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб одужали.