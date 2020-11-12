Ватикан пропонує безхатькам Рима безкоштовні тести на COVID-19
Про це заявили у Ватикані, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Тести можна буде зробити в клініці на площі Святого Петра, яку Папа Римський відкрив кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям, деякі з яких живуть на вулицях в околицях Ватикану.
Архієпископ Ріно Фізікелла сказав журналістам, що щодня проводиться близько 50 тестів на коронавірус, і ця ініціатива не матиме часових обмежень.
Тим, хто отримає негативний тест на COVID-19, видадуть відповідний сертифікат для входу в притулок, а ті, у кого позитивний тест, направляються на подальше лікування.
Як пише агентство, в Італії велика кількість безхатьків, що не є громадянами даної країни, тому вони не мають сімейного лікаря в національній системі охорони здоров'я. Італійці ж, які стали бездомними через економічні труднощі, часто занадто соромляться повертатися до своїх сімейних лікарів.
Папа Римський заснував Всесвітній день бідних чотири роки тому, аби привернути увагу до нужденних, особливо в розвинених країнах. Він відзначається цієї неділі, 15 листопада.
У середу Італія перевищила позначку в мільйон випадків COVID-19 і стала однією з 10 найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі.
За даними Worldometer, станом на 12 листопада у світі зареєстрували 52 608 702 випадки коронавірусу, з них 1 292 238 летальних і 36 784 565 випадків одужання.
Фото: ANSA