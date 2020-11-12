Ватикан пропонує безхатькам Рима безкоштовні тести на COVID-19

Папа Римський Франциск пропонує безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних Рима в рамках Всесвітнього дня бідних Римо-католицької церкви.

Про це заявили у Ватикані, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Тести можна буде зробити в клініці на площі Святого Петра, яку Папа Римський відкрив кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям, деякі з яких живуть на вулицях в околицях Ватикану.

Архієпископ Ріно Фізікелла сказав журналістам, що щодня проводиться близько 50 тестів на коронавірус, і ця ініціатива не матиме часових обмежень.

Тим, хто отримає негативний тест на COVID-19, видадуть відповідний сертифікат для входу в притулок, а ті, у кого позитивний тест, направляються на подальше лікування.

Як пише агентство, в Італії велика кількість безхатьків, що не є громадянами даної країни, тому вони не мають сімейного лікаря в національній системі охорони здоров'я. Італійці ж, які стали бездомними через економічні труднощі, часто занадто соромляться повертатися до своїх сімейних лікарів.

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Папа Римський заснував Всесвітній день бідних чотири роки тому, аби привернути увагу до нужденних, особливо в розвинених країнах. Він відзначається цієї неділі, 15 листопада.

У середу Італія перевищила позначку в мільйон випадків COVID-19 і стала однією з 10 найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі.

За даними Worldometer, станом на 12 листопада у світі зареєстрували 52 608 702 випадки коронавірусу, з них 1 292 238 летальних і 36 784 565 випадків одужання.

Фото: ANSA