Кількість випадків коронавірусу в Італії перевищила мільйон

За минулу добу COVID-19 в Італії підтвердили у 32 961 особи, що збільшило загальну кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у країні до 1 028 424.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Майже за 11 місяців після початку надзвичайної ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу, Італія перевищила поріг у мільйон випадків захворювання на COVID-19.

Упродовж минулої доби внаслідок пандемії в країні померли 623 хворих, загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 42 953 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 листопада у світі виявлені 51 810 343 випадки COVID-19, зокрема 1 279 546 – летальних, одужали 36 395 204 особи.