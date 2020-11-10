Італія посилює обмеження через другу хвилю COVID-19

У численних регіонах Італії з середи введуть жорсткіші обмеження в умовах боротьби з другою «хвилею» коронавірусної пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Італії.

За словами представників італійського МОЗ, ситуація з коронавірусом сприяє введенню жорсткіших обмежень, «особливо в найбільш вражених регіонах».

Так, у рамках трирівневої системи локальних обмежень, із середи до «червоної» зони з жорстким карантином увійде північна італійська провінція Больцано — Південний Тіроль. Наразі до цієї зони вже входять такі регіони як Калабрія, Ломбардія, П'ємонт та Валь-д'Аоста.

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До «помаранчевої» зони, яка передбачає додаткові обмеження на пересування та закриття барів і ресторанів, увійдуть такі регіони як Лігурія, Тоскана, Умбрія та Абруццо. До цієї зони уже раніше були включені Сицилія та Апулія.

Решта країни має помірний ризик та належить до «жовтої» зони, яка передбачає загальнонаціональну нічну комендантську годину, закриті музеї та перехід шкіл та університетів на дистанційне навчання.

Як повідомлялося, уряд Італії минулого тижня ввів нові карантинні обмеження, які діятимуть до 3 грудня.

За даними Worldometer, станом на 10 листопада в Італії зафіксовано 960 373 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 41 750 летальних та 345 289 випадків одужання.

У світі зафіксовано 51 243 488 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 269 319 летальні, 36 053 021 особа одужала.

фото: ANSA