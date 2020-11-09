Італійські лікарі закликають владу ввести локдаун

Голова федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі закликав владу запровадити повний карантин по всій країні у зв'язку зі спалахом захворюваності на COVID-19 в державі.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція ANSA.

Філіппо Анеллі заявив, що національна система охорони здоров'я Італії не може впоратися зі збільшенням числа випадків хвороби COVID-19 та попередив, що Італія може отримати ще 10 000 смертей упродовж місяця.

Минулого тижня уряд Джузеппе Конте запровадив трирівневу систему локальних обмежень, згідно з якою регіони: Калабрія, Ломбардія, П'ємонт та Валь-д'Аоста перейшли в режим жорсткого карантину. Ці регіони мають найжорсткіші обмеження за цією системою, оскільки їх класифікували як червоні зони з високим рівнем зараження.

Апулія та Сицилія мають дещо менш суворі обмеження, оскільки їх класифікують як "помаранчеву зону" із середнім ризиком зараження, тоді як решта країни має помірний ризик та належить до жовтої зони.

Згідно з обмеженнями, що чинні до 3 грудня, в червоній зоні карантину торговельні заклади та ринки не найважливішого значення, зачинені, а виїзд за межі рідного міста заборонений, за винятком потреб роботи чи стану здоров'я.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50 738 093 випадки COVID-19, зокрема 1 262 132 летальні та 35 795 461 випадок одужання.

Фото: ANSA