Італію поділили на зони COVID-ризику

В Італії регіони розділили за зонами відповідно до ризику зараження коронавірусом і запровадили національну комендантську годину в нічний час.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Велика частина Італії зараз знаходиться на карантині після того, як кількість померлих від коронавірусу за добу сягнула 445 осіб - шестимісячного рекорду.

Італія тепер розділена на три зони: червона - високий ризик, потім помаранчева і жовта. Червоні області - це Ломбардія, П'ємонт і Валле-д'Аоста на півночі і Калабрія на півдні.

Там можна виходити з дому тільки по роботі, за станом здоров'я, за продуктами або в надзвичайних ситуаціях. Бари і ресторани зачинені, але люди можуть займатися спортом поруч з будинком, якщо вони носять маски; перукарні також відкриті.

Помаранчеві - регіони середнього ступеня ризику - це Апулія і Сицилія на півдні країни. Там люди можуть вільно пересуватися, але не виїжджати з міста; всі магазини залишаються відчиненими.

У жовтій зоні, включаючи Рим, діють тільки національні обмеження, зокрема комендантська година з 22:00 до 05:00, яка мала початися ще в четвер.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, з них 1 241 878 смертельних.

Фото: АА