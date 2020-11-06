В Італії новий COVID-антирекорд - майже 38 тисяч випадків за добу

Упродовж останньої доби хворобу COVID-19 в Італії підтвердили у 37 809 осіб, що є найбільшим досі зафіксованим в країні добовим числом нових випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії зросла до 862 681.

Протягом минулої доби внаслідок пандемії в країні померли 446 хворих, загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 40 638.

Воодночас одужали від недуги в Італії вже 322 925 пацієнтів.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема, 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.

Фото: ANSA