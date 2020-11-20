Ватикан розслідує скандальний лайк Папи під пікантним фото моделі

Ватикан заявив про початок розслідування випадку, коли Папа Римський із офіційної сторінки в Інстаграмі поставив лайк під фото звабливо одягненої бразильської моделі Наталії Гаріботто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Наразі точно не зрозуміло, коли саме під фото моделі з’явився лайк від папського офіційного профілю в цій соцмережі.

У ЗМІ така інформацію вперше з’явилася минулої п’ятниці – перед тим, як скандальний папський лайк зник з-під фото Гаріботто.

Ватиканські чиновники наразі з’ясовують, як таке могло трапитися. Зазначається, що папську сторінку в Інстаграмі веде спеціальна група співробітників, тож тепер слід з’ясувати, хто саме винен.

Варто зауважити, що офіційний акаунт Папи Франциска має наразі близько 7,4 мільйона підписників з усього світу.

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Як повідомлялось, Наталія Гаріботто зі свого боку заявила, що була приємно вражена папським лайком, адже вважає себе релігійною людиною.

«Як мінімум, я йду до раю», - написала вона на своїй сторінці у Твіттері.