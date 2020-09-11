Папа Римський назвав їжу і секс задоволеннями від Бога

Папа Римський Франциск вважає, що задоволення від смачної їжі та сексу йде від Бога.

Про це він сказав італійському письменникому Карло Петріні в інтерв'ю для книги, передає Укрінформ з посиланням на The New York Post.

«Задоволення йде безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, ні будь-яке ще – просто божественне... Насолода від їжі і сексу йде від Бога», – зазначив понтифік.

На його думку, ці життєві потреби даремно засуджувалися церквою в минулому. Тоді представники кліру неправильно інтерпретували християнське послання і в результаті завдали великої шкоди, яка відчувається донині.

«Задоволення від їжі потрібно для того, щоб залишатися здоровими, так само як сексуальне задоволення потрібне для того, щоб зробити кохання прекраснішим і забезпечити виживання нашого виду», - зазначив Франциск.

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Він додав, що є набагато серйозніші проблеми, що потребують молитви, зокрема зміна клімату, вирубування лісів і нераціональне споживання.

Книга «TerraFutura: бесіди з Папою Франциском про цілісну екологію» нещодавно вийшла в Італії.