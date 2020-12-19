Епіфаній розповів, коли Україна зможе перейти на святкування Різдва 25 грудня

Епіфаній розповів, коли Україна зможе перейти на святкування Різдва 25 грудня

Укрінформ
Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то, відповідно, відбудеться ще один певний розкол», - зазначив митрополит Епіфаній.

За словами глави ПЦУ, «ми не можемо говорити про два Різдва».

«На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення», – сказав митрополит Епіфаній.

За його думку, цей рух повинен відбуватися «з низів».

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«Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід», – додав він.

На уточнення, коли ж саме може відбутися цей перехід, через 5, 10 чи 20 років, предстоятель ПЦУ відповів, що зараз важко спрогнозувати.

«Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення – залишилися ті, яких називають «старостильниками», тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення», – сказав митрополит Епіфаній.

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Як повідомлялося, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем, так само як і 7 січня.

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