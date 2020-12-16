Як святкувати Різдво та Новий рік під час пандемії - поради ВООЗ

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я дав рекомендації на час прийдешніх свят: експерти закликають носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті цього регіонального бюро ВООЗ.

«Збори повинні проводитися на вулиці, якщо це можливо, і учасники повинні носити маски та дотримуватися фізичної дистанції. Влада повинна розглянути можливість відкласти, обмежити або скасувати масові зібрання у поточній ситуації поширення коронавірусу в Європі», - зазначено в повідомленні.

У ВООЗ радять обмежити число гостей і забезпечити хорошу вентиляцію у разі, якщо свято проходить у закритому приміщенні. А ось із приводу подорожей європейцям рекомендується уникати засобів пересування, у яких можуть виникати скупчення людей.

Також закликається обережно поставитися до роботи лижних курортів, які «зіграли значну роль у поширенні пандемії у Європі».

Як відомо, станом на 16 грудня у світі зареєстровано 74 127 640 випадків коронавірусу, зокрема 1 648 148 летальних, 52 093 651 людина одужала.

Як передавав Укрінформ, ВООЗ заявила про існування великого ризику нової хвилі коронавірусу в Європі впродовж перших тижнів нового року.