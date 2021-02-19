МОЗ оновило карантинний список — у «червоній» зоні понад 70 країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 19 лютого цей показник становить 148,4.

До червоної зони віднесено 71 країну, де цей показник вищий, в тому числі 11 країн, по яким немає даних щодо захворюваності на COVID-19.

До червоної зони в переліку віднесені зокрема, Швеція, Франція, США, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, Латвія, Черська Республіка, Велика Британія, Бразилія, Італія Австрія Польща, Угорщина, Боларія, Російська Федерація та інші.

Водночас у зеленій зоні опинилися Греція, Німеччина, Туреччина, Канада, Індія, Єгипет та ін.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 293 672 особи, за останню добу зафіксовано 6 531 новий випадок COVID-19.