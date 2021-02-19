На Харківщині зростає кількість випадків COVID-19 серед школярів, закриті вже три школи

На Харківщині за останній тиждень констатують ріст захворюваності на COVID-19 серед школярів, три навчальних заклади вже перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомила на брифінгу 19 лютого директор Департаменту науки та освіти Харківської облдержадміністрації, передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, за останній тиждень значно зросла кількість учнів, які захворіли на COVID-19. Ситуація критична склалася в Борівській громаді, де дві школи перейшли на дистанційне навчання через те, що значна кількість учнів хворіє або була в контакті з захворілими. І з сьогоднішнього дня закрито одну школу в м. Краснограді з тієї ж причини - значна кількість хворих», - повідомила Крутова.

Директор департаменту додала, що навчальні заклади змушені закриватися, коли в контакті з тими, хто захворів, було понад 50% дітей.

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За даними облдержадміністрації на ранок 19 лютого, в регіоні хворіє 143 учні, 1988 перебувають на самоізоляції. Серед вчителів і працівників шкіл - 101 хворий, на самоізоляції – 94. Тиждень тому серед учнів було 116 хворих на коронавірус.

Крутова запевнила, що в школах області достатня кількість дезінфікуючих засобів і засобів індивідуального захисту. Всього на Харківщині 695 шкіл.

За минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 184 осіб. Усього по області зареєстровано 81298 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 74986 хворих одужали, 1526 – померли. Показник наповненості ліжок в регіоні становить близько 23%.

В Україні за минулу добу, 18 лютого, зафіксували 6 531 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії захворіли 1 293 672 особи, одужали – 1 139 977 осіб; летальних випадків – 24 972.