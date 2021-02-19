У Хмельницькому госпіталі реабілітують пацієнтів із постковідним синдромом

У Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни проводять реабілітацію пацієнтів, які мають постковідний синдром та викликані ним ускладнення.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступник директора госпіталю з медичних питань Тетяна Дубицька.

«Керівництво госпіталю прийняло рішення про реабілітацію постковідних пацієнтів, яку ми розпочали із середини січня. За цей час близько 40 людей пройшли у нас реабілітацію – когось уже виписали з позитивною динамікою, дехто зараз перебуває на лікуванні. Зазвичай цей синдром проявляється групою симптомів, тому реабілітація залежить від того, наскільки уражений організм людини. У когось реабілітація в госпіталі триває 12, 14 і навіть 21 день», - зазначила Дубицька.

За її словами, найчастіше пацієнти потрапляють до госпіталю з такими симптомами, як задишка, кашель, серцево-судинні симптоми, генералізовані симптоми (втома, температура, біль), неврологічні симптоми (втрата концентрації, проблеми з пам’яттю, головний біль, порушення сну, оніміння кінцівок, запаморочення), а ще біль в животі, суглобах, м’язах, діарея, нудота. Окрім того, багато пацієнтів мають психологічні і психіатричні симптоми, втрату смаку і запаху, висипання на шкірі.

Дубицька додала, що найчастіше пацієнти із постковідним синдромом потрапляють у відділення реабілітації.

«Постковідний синдром – це не хвороба одного органу, а сукупність незначних, але численних ушкоджень коронавірусом одразу кількох органів і систем. Якщо превалюють патології серцево-судинної системи, то ми таких пацієнтів направляємо у кардіологічне відділення. З усіма пацієнтами у нас обов’язково працює психолог», - наголосила заступник директора госпіталю.

Реабілітацію у госпіталі проходять, зокрема, ветерани та учасники АТО/ООС, які потерпають від постковідного синдрому.

На Хмельниччині підтверджено 46 329 випадків COVID-19, 43 333 особи одужали, 860 людей померли.

В Україні станом на 19 лютого підтверджено 1 293 672 випадки коронавірусу, з яких 6 531 – за минулу добу.

Як повідомляв Укрінформ, у 74% людей, які перехворіли на COVID-19, змінилися поведінка та вчинки.