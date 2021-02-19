Науковиця: Заперечення існування коронавірусу - психологічний захист

Невіра у те, що коронавірус існує, - це тип психологічного захисту. Він не шкодить, якщо дотримуватися відповідних правил.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу повідомила кандидат психологічних наук, старша наукова співробітниця Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Академії педагогічних наук України, керівник Асоціації професійного розвитку психологів та психотерапевтів України Руслана Мороз.

«Серед нас досі є люди, які, попри рік пандемії, що забрала мільйони життів у всьому світі, не вірять, що така хвороба, як коронавірус, існує. І тут немає нічого дивного. Це тип психологічного захисту - відкидання емоцій, які заважають жити. Мовляв, якщо я не вірю, то мене це не стосуватиметься», - стверджує психолог.

За її словами, це одна з реакцій кризового стану, яка дає людині надію, що все минеться. Під час хвороби настанова про те, що все буде добре, допомагає швидше вилікуватися.

Та це не звільняє від необхідності дотримуватися правил: носити маску, мити руки, триматися від натовпу тощо.

"Це відповідальність кожного за самого себе, якщо ви нічого не робите, то не треба звинувачувати всіх навколо у своїх проблемах», - наголосила Мороз.

Вона також звертає увагу на те, що кожен має докласти зусиль, щоб допомогти собі і своїм близьким в умовах пандемії.