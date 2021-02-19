Науковиця: Заперечення існування коронавірусу - психологічний захист

Науковиця: Заперечення існування коронавірусу - психологічний захист

Укрінформ
Невіра у те, що коронавірус існує, - це тип психологічного захисту. Він не шкодить, якщо дотримуватися відповідних правил.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу повідомила кандидат психологічних наук, старша наукова співробітниця Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Академії педагогічних наук України, керівник Асоціації професійного розвитку психологів та психотерапевтів України Руслана Мороз.

«Серед нас досі є люди, які, попри рік пандемії, що забрала мільйони життів у всьому світі, не вірять, що така хвороба, як коронавірус, існує. І тут немає нічого дивного. Це тип психологічного захисту - відкидання емоцій, які заважають жити. Мовляв, якщо я не вірю, то мене це не стосуватиметься», - стверджує психолог.

За її словами, це одна з реакцій кризового стану, яка дає людині надію, що все минеться. Під час хвороби настанова про те, що все буде добре, допомагає швидше вилікуватися.

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Та це не звільняє від необхідності дотримуватися правил: носити маску, мити руки, триматися  від натовпу тощо.

"Це відповідальність кожного за самого себе, якщо ви нічого не робите, то не треба звинувачувати всіх навколо у своїх проблемах», - наголосила Мороз.

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Вона також звертає увагу на те, що кожен має докласти зусиль, щоб допомогти собі і своїм близьким в умовах пандемії.

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