COVID-вакцину варто випробувати на фокус-групі українців перед масовим щепленням – генетик

В Україні не можна запускати масове щеплення вакциною від коронавірусу, адже вона має бути випробувана на фокус-групі українців.

Про це сказав генетик Тарас Олексик в інтерв'ю Укрінформу.

“Ми довели в дослідженні українського геному, що відрізняємося від популяцій у Східній Європі. Це означає, що коли роблять медичні дослідження якогось препарату та його впливу, то нас не можна навіть приблизно дописувати ні до поляків, ні до росіян. Нас треба вивчати окремо! Тому і ковід-вакцина має бути хоча б випробувана в Україні на фокус-групі перед тим, як нею будуть масово щепити населення”, - наголосив Олексик.

За його словами, “не можна казати перед впровадженням масового щеплення якимось препаратом, що, якщо це працює в Росії чи в Англії, чи в Китаї, то воно працюватиме й в Україні”.

Якраз такі речі й залежать від генетичних досліджень, наголосив Олексик.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні в Ужгородському національному університеті презентували дані дослідження генетичної різноманітності українців. Над дослідження працювали 28 вчених з усього світу під керівництвом генетика Тараса Олексика. У процесі дослідження науково доведено, що українська популяція лежить окремо на генетичній карті Європі. Вчені виявили 13 мільйонів генетичних варіантів, майже 500 тисяч із яких були абсолютно нові й ніким не задокументовані. Дані дослідження є відкритими, ними можуть користуватися вчені з усього світу.