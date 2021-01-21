Науковці виявили 13 мільйонів генетичних варіантів у українців

Група вчених, що вивчала український геном, виявила 13 мільйонів генетичних варіантів і довела, що на генетичній карті Європи українці лежать окремо.

Про це повідомив генетик Тарас Олексик в інтерв'ю Укрінформу.

“Ми науково довели, виявивши у дослідженні генетичного різноманіття українців 13 мільйонів генетичних варіантів, майже 500 тисяч із яких раніше були абсолютно нові й ніким не задокументовані, що на генетичній карті Європи українці лежать окремо” - сказав Олексик.

За його словами, цими даними зможуть зайнятися інші науковці з різних сфер — від біології та медицини людини до історії та археології та зробити нові відкриття.

Олексик повідомив, що досі Україна, найбільша країна в Європі, не була пріоритетною для вчених щодо генетичних досліджень.

Разом із тим, це відкриття генетичної різноманітності дуже корисне, зокрема, для медиків, пояснює науковець.

Читайте також: В Ужгородському університеті провели унікальне генетичне дослідження українців

“Тобто, для фармкомпаній ми приблизно такі, як французи, але на 20% інакші... Тому й ліки для нас потрібні “на 20% інакші”. Досі було несправедливістю для нашого народу, бо в інших регіонах світу медицина йде вперед і базується на даних генетичних досліджень, а у нас не було з чим працювати. От зараз є”, - пояснив генетик.

Дослідження проводилося 28 вченими з усього світу на генетичному матеріалі, який зібрали від сотні українців. Умовою участі в дослідженні було проживання на території України та наявність предків у третьому коліні. Дані дослідження були презентовані у січні в Ужгородському національному університеті, вони є відкритими, даними можуть користуватися вчені з усього світу.