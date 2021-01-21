Науковці виявили 13 мільйонів генетичних варіантів у українців
Про це повідомив генетик Тарас Олексик в інтерв'ю Укрінформу.
“Ми науково довели, виявивши у дослідженні генетичного різноманіття українців 13 мільйонів генетичних варіантів, майже 500 тисяч із яких раніше були абсолютно нові й ніким не задокументовані, що на генетичній карті Європи українці лежать окремо” - сказав Олексик.
За його словами, цими даними зможуть зайнятися інші науковці з різних сфер — від біології та медицини людини до історії та археології та зробити нові відкриття.
Олексик повідомив, що досі Україна, найбільша країна в Європі, не була пріоритетною для вчених щодо генетичних досліджень.
Разом із тим, це відкриття генетичної різноманітності дуже корисне, зокрема, для медиків, пояснює науковець.
“Тобто, для фармкомпаній ми приблизно такі, як французи, але на 20% інакші... Тому й ліки для нас потрібні “на 20% інакші”. Досі було несправедливістю для нашого народу, бо в інших регіонах світу медицина йде вперед і базується на даних генетичних досліджень, а у нас не було з чим працювати. От зараз є”, - пояснив генетик.
Дослідження проводилося 28 вченими з усього світу на генетичному матеріалі, який зібрали від сотні українців. Умовою участі в дослідженні було проживання на території України та наявність предків у третьому коліні. Дані дослідження були презентовані у січні в Ужгородському національному університеті, вони є відкритими, даними можуть користуватися вчені з усього світу.