В Ужгородському університеті провели унікальне генетичне дослідження українців

В Ужгородському національному університеті презентують результати дослідження генетичного різноманіття українців. Доступ до даних нададуть науковцям зі всього світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник проєкту від Ужгородського національного університету професор Тарас Олексик.

«Наше дослідження показує, що в Україні, країні, яка донині не була пріоритетною в дослідженнях людського геному, є значне і раніше невідоме генетичне різноманіття. Вивчаючи зразки ДНК українців ми знайшли понад 13 мільйонів генетичних варіантів, майже 500 тисяч з яких раніше були незадокументовані», - зазначив Олексик.

За його словами, після цього дослідження дані проєкту стали доступними для вчених усього світу, і тепер вони можуть отримати доступ для проведення власних досліджень в найрізноманітніших сферах - від біології та медицини людини до розгадки таємниць історії людства.

“Отримані дані мають не тільки медичне значення, а й дають змогу зрозуміти демографічні, історичні та доісторичні міграційні процеси через призму генетики”, - наголосив професор.

Він пояснив, що Україна є ключовою країною для розуміння геномного різноманіття людей у Східній Європі, оскільки саме вона є найбільшою країною Європи з населенням, яке сформувалося в результаті тисячоліть міграцій, війн і асиміляцій.

“Віддавна ця територія служила доісторичним та історичним перехрестям для переселення людей по всій Європі та Азії. Саме на цих землях почалася експансія нашого виду, людини розумної, на територію заселену неандертальцями. Тут оселялися ранні хлібороби, які тільки починали культивувати рослини і домашніх тварин. Через територію сучасної України проходили великі людські міграції Середньовіччя, а також торгові шляхи між Прибалтикою і Середземномор’ям, Європою та Азією давніми дорогами Шовкового шляху”, - розповів Олексик.

Дослідження геному в Україні стало результатом міжнародної співпраці між Ужгородським національним університетом, Оклендським університетом (США), Національним інститутом раку (США), Пекінським геномним інститутом (Китай) та іншими науковими установами.

Над статтею працювали 28 співавторів, у тому числі сім з Ужгородського національного університету. До збору біологічних зразків долучилися лікарі-ендокринологи з різних куточків України. Поряд з Тарасом Олексиком співавторами від УжНУ є Валтер Волфсбергер, Христина Щубелка, Ольга Олексик, Патриція Болдіжар, Ярослава Гасинець та Володимир Смоланка.

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Як повідомляв Укрінформ, в Ужгородському національному університеті виконується геномне дослідження прикордонної зони ЄС в рамках проєкту «Партнерство для досліджень геному в Україні та Румунії» за підтримки Спільної операційної програми “Румунія - Україна 2014-2020“. Геномні дані дозволять отримати найбільш детальну й об'єктивну картину генетичного різноманіття, побачити генетичне коріння, що сформувало сучасне населення Закарпаття та північної Румунії.