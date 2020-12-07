Учені вперше згенерували випадкове число завдяки синтезу ДНК

Вчені Цюріхського дослідницького університету у Швейцарії уперше згенерували велике випадкове дійсне число біохімічним методом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт університету.

Випадкові числа необхідні у таких сферах, як гральний бізнес (ігрові автомати) та шифрування даних. Ці цифри справді мають бути випадковими, щоб їх не могли передбачити навіть ті, хто має глибокі знання про способи генерування випадкових чисел.

Як правило, вони генеруються фізичними методами. Наприклад, завдяки найменшим високочастотним рухам електронів електричний опір дроту не постійний, а трохи коливається непередбачуваним чином. Вимірювання цього фонового шуму можна використовувати для створення дійсно випадкових чисел.

Швейцарські дослідники вперше використали нефізичний метод генерування випадкових чисел, що базується на біохімічних сигналах.

У новому підході вчені використали синтез молекул ДНК – усталений хімічний метод дослідження. Традиційно він необхідний для отримання точно визначеної послідовності дезоксирибонуклеїнової кислоти. У випадку генерування випадкового числа дослідницька група побудувала молекули ДНК із 64 «будівельними блоками», у яких одна з чотирьох основ ДНК – аденін, тимін, гуанін і цитозин – була випадково розташована в кожній позиції. Вчені досягли цього завдяки використанню чотирьох блоків, а не одного.

В результаті відносно простий синтез утворив комбінацію приблизно трьох квадрильйонів окремих молекул. Згодом вчені застосували ефективний метод для визначення послідовності ДНК п'яти мільйонів з них. Дослідники отримали 12 мегабайт даних і зберегли їх у формі нулів та одиниць на комп’ютері.

Метою дослідників була демонстрація того, що випадкові результати хімічних реакцій можна використовувати для створення ідеальних випадкових чисел.

«Перевага цього методу полягає у тому, що величезну кількість випадкових чисел можна «зберігати» у маленькому просторі, в одній пробірці. Ми можемо прочитати інформацію та проаналізувати її у цифровій формі пізніше. Це було неможливо з використанням попередніх методів», – сказав Роберт Грас, професор Інституту хімічної та біоінженерії університету Цюріха.