Вчені знайшли спосіб, як прожити довше

Вчені знайшли спосіб, як прожити довше

Укрінформ
Для того, щоб звернути процес старіння назад, потрібно дихати чистим киснем.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження вчених з Університету Тель-Авіва, опублікованого в журналі Aging.

Вчені дійшли висновку, що перебування в гіпербаричній барокамері і вдихання чистого кисню може бути корисним для людини та вплинути на процес старіння нашого організму на клітинному рівні. На цей процес, зокрема, впливає скорочення довжини теломер - ділянок ДНК, розташованих на кінці хромосом, які виконують роль захисту ДНК.

Ряд чинників прискорюють скорочення теломер, наприклад брак сну, ожиріння, куріння або недостатня фізична активність.

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В експерименті брали участь 35 здорових добровольців від 64 років. Вони дихали киснем через маску в гіпербаричній барокамері 90 хвилин протягом п'яти днів на тиждень три місяці. Завдяки цьому їх теломери виросли на 20%.

Фото: olgastasyuk.com

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