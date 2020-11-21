Вчені знайшли спосіб, як прожити довше

Для того, щоб звернути процес старіння назад, потрібно дихати чистим киснем.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження вчених з Університету Тель-Авіва, опублікованого в журналі Aging.

Вчені дійшли висновку, що перебування в гіпербаричній барокамері і вдихання чистого кисню може бути корисним для людини та вплинути на процес старіння нашого організму на клітинному рівні. На цей процес, зокрема, впливає скорочення довжини теломер - ділянок ДНК, розташованих на кінці хромосом, які виконують роль захисту ДНК.

Ряд чинників прискорюють скорочення теломер, наприклад брак сну, ожиріння, куріння або недостатня фізична активність.

В експерименті брали участь 35 здорових добровольців від 64 років. Вони дихали киснем через маску в гіпербаричній барокамері 90 хвилин протягом п'яти днів на тиждень три місяці. Завдяки цьому їх теломери виросли на 20%.

Фото: olgastasyuk.com