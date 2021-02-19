У 74% людей, які перехворіли на «корону», змінилися поведінка та звички

Майже у трьох чвертей респондентів, які взяли участь у дослідженні щодо того, як перенесене захворювання на COVID-19 вплинуло на їх психологічний стан, змінилася поведінка, звички, уподобання та реакції.

Про це в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу повідомила автор дослідження, кандидат психологічних наук, старша наукова співробітниця Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Академії педагогічних наук України, керівник Асоціації професійного розвитку психологів та психотерапевтів України Руслана Мороз.

«Я провела наукове дослідження щодо того, як перенесене захворювання на COVID-19 вплинуло на психофізіологічний, психологічний стан, світогляд та міжособистісні стосунки людини. У результаті з’ясувалося, що у 63% респондентів, попри одужання, смакові відчуття повністю не відновлювалися тривалий час – від тижня до місяця і більше, 76% відповіли, що досі не повернулися до психологічного та фізичного стану, який мали до хвороби, у 74% змінилася поведінка, звички, уподобання та реакції», - зазначила психолог.

За її словами, участь в дослідженні взяло понад 300 людей. Щоб вибірка вважалася репрезентативною, були представлені всі регіони України, вікова категорія від 18 до 60 років і старші. Але найактивнішими виявилися мешканці Західної України, а також жінки.

«Зараз тривають розмови щодо того, щоб занести «постковідний синдром» до міжнародної класифікації хвороб. Тому мої питання були спрямовані на психологічні та фізіологічні стани, зміну поведінки, емоцій, почуттів, патологічні симптоми, які характерні для гострого стресового стану, ставлення до хвороби і таке інше», - розповідає Мороз.

Вона розповіла, що після хвороби люди певним чином переосмислили своє життя. Зокрема, опитані зазначили, що тепер прагнуть частіше гуляти на природі, дихати свіжим повітрям, стали більше піклуватися про себе та ближніх, насолоджуватися життям.

Крім того, зменшився інтерес до того, що раніше вважалося важливим. Багато хто став більше цінувати, родину, буденне життя, отримувати насолоду від простих речей. Дехто переглянув коло людей, яке його оточувало, і переоцінив стосунки з ними. Хтось позбавився відчуття самотності і зрозумів, як добре проводити час наодинці з собою. Були й такі, хто після хвороби змінив роботу, бо зрозумів, що займається не тією справою. Також люди зізнавалися, що у них підвищилося співчуття та зменшилася відраза до хворих та немічних.