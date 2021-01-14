Люди, які перехворіли на COVID-19, можуть і далі поширювати вірус

Люди, які перехворіли на коронавірус, можуть і далі поширювати інфекцію, це показало дослідження Інституту громадського здоров'я Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Залишки вірусу можуть залишатися в носі та горлі. Люди, які перехворіли на коронавірус, можуть мати імунітет щонайменше п'ять місяців. Через це ті, хто переніс COVID-19 під час першої хвилі, ризикують знову захворіти зараз. Хоча в ході досліджень повторно заразилися коронавірусом лише 44 з 6 614 добровольців.

Водночас наявність антитіл в організмі того, хто перехворів, не гарантує, що він не буде й далі поширювачем вірусу. З'ясувалося, що залишки коронавірусу можуть бути в носі та горлі пацієнта, а тому він може мимоволі й далі передавати його оточуючим.

Основним висновком науковців стало те, що ті, хто перехворіли на коронавірус, можуть повторно захворіти, але під час другого зараження дуже низький ризик ускладнень. При цьому все ж залишається можливість подальшого поширення ними хвороби.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.