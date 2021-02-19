В Україні за добу - 6 531 випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу, 18 лютого, зафіксували 6 531 новий випадок COVID-19. Летальних випадків 120.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 304 особи; летальних випадків – 120; одужало – 5 857 осіб;

здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 293 672 особи, одужало – 1 139 977 осіб; летальних випадків – 24 972; проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 17 лютого в Україні було зафіксовано 6 237 нових випадків COVID-19.