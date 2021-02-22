Росія встала на курс конфронтації з ЄС –Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які збираються сьогодні на зустріч у Брюсселі, першим питанням розглянуть відносини з Російською Федерацією, яка неприховано встала на курс конфронтації з Євросоюзом.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Очевидно, що Росія встала на курс конфронтації з Європейським Союзом. У випадку з паном Навальним це відверта відмова поважати (запропоновані) заходи та враховувати рішення Європейського суду з прав людини. Ми матиме важливу дискусію під час зустрічі міністрів – як реагувати на це, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити це рішуче та за умови єдності. Але дочекаємось результатів сьогоднішньої дискусії», - зауважив високий представник ЄС.

За його словами, ще одним питанням для обговорення міністрів буде ситуація в Білорусі.

«В Білорусі тривають репресії, утиски і залякування щодо громадянського суспільства. Ми також маємо розглянути цю ситуацію під час зустрічі міністрів закордонних справ, аби дати правильну відповідь», - сказав Боррель.

Він наголосив, що сьогодні учасники Ради міністрів ЄС із закордонних справ проведуть першу зустріч з новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном, що буде нагодою для розвитку оновлених трансатлантичних відносин. Важливою складовою дискусії стане повернення США до участі у Спільному всеосяжному плані дій (JCPOA) щодо ядерної програми Ірану, з якої США вийшли за часів адміністрації Трампа. За словами високого представника ЄС, такі дипломатичні зусилля мають відкрити шлях до повного виконання зобов’язань у ядерній сфері.

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У порядку денному засідання також ситуація у М’янмі, Гонконгу, на Африканському Розі та у країнах регіону Сахель, огляд відносин із країнами Ппівденного сусідства ЄС.

Окремо європейські урядовці розглянуть підготовку «Стратегічного компаса» - доктринального документа ЄС у сфері безпеки й оборони.

«Стратегічний компас має охопити весь спектр викликів, які постають перед Європейським Союзом. Міністри оборони мають нагоду розробити широкий підхід до вирішення цих викликів. Міністри закордонних справ також хочуть долучитися до цієї дуже важливої дискусії, яка у наступні два роки буде ключовою для нашої політики у сфері безпеки й оборони», - зауважив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення ситуації навколо замаху на життя й арешту російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх відносинах між ЄС і РФ. Стратегічна дискусія щодо цього в форматі Європейської ради планується у березні.

Під час візиту європейський дипломат стикнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту високий представник ЄС заявив, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС і вбачає у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе.

Фото: DPA