Без виконання «Мінська» нормальних відносин між ЄС і Росією не буде – Боррель

Європейський Союз є послідовним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, тож без повного виконання Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і Росією не відбудеться.

Про це у четвер у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу про те, яким може бути вихід із ситуації, коли Росія не бажає і не має наміру виконувати Мінські домовленості.

«Я витратив кілька годин вчора в Європейському Парламенті, говорячи про це. Під час зустрічі з міністром (закордонних справ РФ - ред.) Лавровим було очевидним, що ми захищаємо суверенітет України та її територіальну цілісність, що ми говоримо про порушення прав людини на Кримському півострові, і про наш чіткий запит на виконання Мінських домовленостей, які потужним чинником у відносинах між Європейським Союзом і Росією. Це було високо в порядку денному, ми багато дискутували навколо цього. Я не буду вдаватися в деталі, але в тому, що стосується Мінських угод - поки вони не будуть виконані, нормалізація відносин між ЄС і Росією не відбудеться», - наголосив Боррель.

Він повідомив, що під час переговорів завірив Прем’єр-міністра України у непохитній підтримці Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Це те послання, яке я також передав під час моєї зустрічі минулого тижня міністру закордонних справ Лаврову, і наголосив на необхідності виконувати Мінські угоди. Ви знаєте добре, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію Росією Криму і Севастополя. Ми будемо продовжувати повною мірою підтримувати дипломатичні зусилля, що спрямовані на відновлення суверенітету України та її територіальної цілісності», - сказав Боррель.

Він зауважив, що Євросоюз продовжує підтримувати зусилля з врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі, в рамках Тристоронньої робочої групи та у форматі ОБСЄ. За його словами, перегляд економічних санкцій, які Євросоюз застосовує проти Росії, залишається пов’язаним із повним виконанням Мінських угод.

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Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем минулого вівторка розпочала візит до Брюсселя, в ході якого мала зустрічі з керівниками та офіційними представниками ЄС, Єврокомісії, Європейського Парламенту та НАТО.

11 лютого Денис Шмигаль провів переговори в форматі Ради асоціації Україна-ЄС.

Фото: Деніс Шмигаль, ФБ