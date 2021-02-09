Санкції США щодо Росії стануть жорсткішими – експерт

Адміністрація президента США Джо Байдена налаштована на посилення санкційного тиску на Росію, зокрема через її агресію проти України, а також за інші зловмисні дії.

Таке переконання висловив ексзаступник державного секретаря США Девід Крамер під час онлайн-конференції Атлантичної ради, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми побачимо жорсткіші санкції з боку адміністрації Байдена. Думаю, ми будемо свідками продовження постачання в Україну летальної військової допомоги», - зауважив дипломат.

На його думку, санкції проти Росії досі не сягали серйозного рівня, щоби змусити Москву кардинально змінити позицію. Тому США мають підвищити планку, запровадивши «більші обмеження проти російських підприємств, фізичних осіб», а також почати обмірковувати санкції проти особисто Володимира Путіна.

Крамер також підкреслив, що очікує «більше особистої участі» президента Байдена в українському питанні. Крім того, за його словами, державний секретар Тоні Блінкен має всі можливості і досвід для того, щоби відіграти серйозну роль у ситуації щодо російської агресії в Україні.

За словами Крамера, зараз український напрям зовнішньої політики США має потужну команду, зокрема на рівні Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США. Крім того, в перспективі очікується призначення на посаду заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, яка також глибоко обізнана в питаннях України і Росії.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у перші дні після інавгурації видав розпорядження Офісу директора Національної розвідки США надати вичерпну оцінку зловмисним діям Кремля. Очікується, що це охоплюватиме агресію РФ у Східній Європі, кібератаки проти корпорації SolarWinds, втручання Москви у вибори 2020 року в США, використання хімічної зброї проти Олексія Навального, а також повідомлень про нагороди за напади на американських військових в Афганістані.