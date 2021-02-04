Блінкен порушив питання України в першій розмові з Лавровим - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у четвер першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, обговоривши серед головних питань військову агресію РФ в Україні та Грузії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому за результатами розмови, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Держсекретар звернув увагу, зокрема, на втручання Росії у вибори 2020 року в США, військову агресію РФ проти України й Грузії, отруєння Олексія Навального, а також інцидент (щодо хакерського втручання РФ в програмне забезпечення – ред.) SolarWinds", - зауважили в Держдепі.

Глави закордонних відомств обговорили продовження угоди СНО-ІІІ, а також необхідність розширення контролю над ядерними озброєннями, у тому числі на тлі зростаючої загрози з боку КНР.

Окрему увагу держсекретар США приділив захисту американських громадян, а також намірам Вашингтона діяти рішуче у відповідь на зловмисні дії РФ.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня 46-й президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Глава Білого дому серед інших важливих питань наголосив, що Америка твердо підтримує суверенітет України.