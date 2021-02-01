Кулеба провів першу розмову з держсекретарем США Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен під час першої розмови підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами.

Як передає Укрінформ, про це Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.

«У нашій першій розмові з Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - написав очільник МЗС.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Як повідомляв Укрінформ, Сенат США 26 січня затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена.

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Під час слухань у профільному комітеті Сенату Блінкен висловився на підтримку нашої країни. Він підкреслив, що Америка має допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.