Кулеба провів першу розмову з держсекретарем США Блінкеном
Як передає Укрінформ, про це Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.
«У нашій першій розмові з Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - написав очільник МЗС.
У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021
Як повідомляв Укрінформ, Сенат США 26 січня затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена.
Під час слухань у профільному комітеті Сенату Блінкен висловився на підтримку нашої країни. Він підкреслив, що Америка має допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.