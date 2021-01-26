Кулеба привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням державним секретарем США та висловив сподівання на подальше зміцнення стратегічного партнерства двох країн.

Про це Кулеба написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Вітаю Ентоні Блінкена з призначенням на посаду Державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обидвох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності”, - зазначив очільник МЗС.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience 🇺🇦🇺🇸 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок кандидат на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен, висунутий президентом Джо Байденом, здобув схвалення верхньою палатою Конгресу.

Раніше під час слухань у профільному комітеті Сенату Блінкен висловився за підтримку України. Він підкреслив, що США мають допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.