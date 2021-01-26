Кулеба привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США

Кулеба привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США

Укрінформ
Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням державним секретарем США та висловив сподівання на подальше зміцнення стратегічного партнерства двох країн.

Про це Кулеба написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Вітаю Ентоні Блінкена з призначенням на посаду Державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обидвох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності”, - зазначив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок кандидат на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен, висунутий президентом Джо Байденом, здобув схвалення верхньою палатою Конгресу.

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Раніше під час слухань у профільному комітеті Сенату Блінкен висловився за підтримку України. Він підкреслив, що США мають допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.

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