Німеччина дає ще €1,5 мільярда на боротьбу з коронавірусом у світі

Федеральний уряд ФРН на засіданні 10 лютого ухвалив рішення про виділення 1,5 мільярда євро на міжнародні зусилля з подолання пандемії COVID-19.

Про це повідомила на брифінгу представниця уряду Ульріке Деммер, передає кореспондент Укрінформу.

Ці фінансові засоби будуть спрямовані насамперед на вироблення та придбання вакцин і ліків, зазначила речниця.

«Федеральний уряд планує надати ці гроші як частину пакету фінансування міжнародними партнерами», - уточнила Деммер. Питання обговорюється у колі групи G7.

Німеччина разом з європейськими і міжнародними партнерами виступає за справедливий розподіл у світі вакцин, які матимуть доступну ціну, засобів діагностики та лікування, сказала Деммер. Вона нагадала, що Берлін з самого початку підтримував багатосторонню ініціативу COVAX як важливий інструмент подолання пандемії. ФРН уже перерахувала до неї до цього часу 600 млн євро.

Загалом ініціатива зібрала 6 млрд доларів, які були спрямовані на координацію розробки, тестування, виробництва та розподілу вакцин у 190 країнах. Зокрема, це дозволило вдвічі знизити ціну на швидкі тести для країн, що розвиваються, та доставити 2,5 млн доз дексамітазону для цієї групи країн.

Пандемію можливо подолати лише спільними міжнародними зусиллями, підкреслила речниця та закликала від імені німецького уряду інші держави, міжнародні структури та приватний сектор долучитися до ініціативи COVAX.

У рамках міжнародного механізму COVAX зарезервовано майже 2 млрд доз вакцин від коронавірусу. Про це наприкінці минулого року оголосив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус. Ці вакцини розподілятимуться серед держав-членів, що беруть участь у міжнародній ініціативі COVAX, це 190 країн. У цілому до кінця 2021 року в рамках COVAX планується охопити вакцинацією до 20% населення країн, що беруть участь у міжнародному механізмі COVAX.