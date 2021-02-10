Німеччина дає ще €1,5 мільярда на боротьбу з коронавірусом у світі

Німеччина дає ще €1,5 мільярда на боротьбу з коронавірусом у світі

Укрінформ
Федеральний уряд ФРН на засіданні 10 лютого ухвалив рішення про виділення 1,5 мільярда євро на міжнародні зусилля з подолання пандемії COVID-19. 

 Про це повідомила на брифінгу представниця уряду Ульріке Деммер, передає кореспондент Укрінформу.

Ці фінансові засоби будуть спрямовані насамперед на вироблення та придбання вакцин і ліків, зазначила речниця.

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«Федеральний уряд планує надати ці гроші як частину пакету фінансування міжнародними партнерами», - уточнила Деммер. Питання обговорюється у колі групи G7.

Німеччина разом з європейськими і міжнародними партнерами виступає за справедливий розподіл у світі вакцин, які матимуть доступну ціну, засобів діагностики та лікування, сказала Деммер. Вона нагадала, що Берлін з самого початку підтримував багатосторонню ініціативу COVAX як важливий інструмент подолання пандемії. ФРН уже перерахувала до неї до цього часу 600 млн євро.

Загалом ініціатива зібрала 6 млрд доларів, які були спрямовані на координацію розробки, тестування, виробництва та розподілу вакцин у 190 країнах. Зокрема, це дозволило вдвічі знизити ціну на швидкі тести для країн, що розвиваються, та доставити 2,5 млн доз дексамітазону для цієї групи країн.

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Пандемію можливо подолати лише спільними міжнародними зусиллями, підкреслила речниця та закликала від імені німецького уряду інші держави, міжнародні структури та приватний сектор долучитися до ініціативи COVAX.

У рамках міжнародного механізму COVAX зарезервовано майже 2 млрд доз вакцин від коронавірусу. Про це наприкінці минулого року оголосив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус. Ці вакцини розподілятимуться серед держав-членів, що беруть участь у міжнародній ініціативі COVAX, це 190 країн. У цілому до кінця 2021 року в рамках COVAX планується охопити вакцинацією до 20% населення країн, що беруть участь у міжнародному механізмі COVAX.

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