У Пекіні скасували локальний карантин

У столиці Китаю Пекіні сьогодні скасували локальні карантинні заходи на півдні міста, за кілька днів до святкування Місячного нового року 12 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

"21 січня пекінський район Дасін, в якому мешкає понад пів мільйона осіб, запровадив суворий карантинний режим, повідомивши про 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Людям було заборонено виїжджати за межі району, всі громадські заклади були зачинені, а мешканці мали пройти масове тестування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 10 днів у Пекіні не зафіксували жодного нового випадку захворювання на COVID-19, саме тому сьогодні були послаблені карантинні обмеження. Це гарна новина для людей, які живуть на півдні Пекіна, оскільки багато хто не міг навіть залишити своєї домівки протягом останніх тижнів.

У Китаї загалом не фіксують нові випадки коронавірусу вже другий день поспіль.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано 107 007 730 випадків хвороби COVID-19, зокрема 2 336 337 – летальних, одужали 78 851 588 осіб.

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