У Пекіні скасували локальний карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
"21 січня пекінський район Дасін, в якому мешкає понад пів мільйона осіб, запровадив суворий карантинний режим, повідомивши про 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Людям було заборонено виїжджати за межі району, всі громадські заклади були зачинені, а мешканці мали пройти масове тестування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 10 днів у Пекіні не зафіксували жодного нового випадку захворювання на COVID-19, саме тому сьогодні були послаблені карантинні обмеження. Це гарна новина для людей, які живуть на півдні Пекіна, оскільки багато хто не міг навіть залишити своєї домівки протягом останніх тижнів.
У Китаї загалом не фіксують нові випадки коронавірусу вже другий день поспіль.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано 107 007 730 випадків хвороби COVID-19, зокрема 2 336 337 – летальних, одужали 78 851 588 осіб.
Фото: Getty Images