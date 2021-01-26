Нідерланди не скасують комендантську годину попри антикарантинні протести

У Нідерландах влада не скасовуватиме комендантську годину через заворушення та протести проти коронавірусних обмежень.

Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Фердинанд Грапперхаус заявив, що правоохоронці можуть впоратися з порушниками, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Очевидно, невеликі групи вважають за необхідне влаштовувати заворушення. Але це відбувається не через запроваджені коронавірусні обмеження, бо тоді б не відбувалися атаки на магазини", - зазначив Грапперхаус.

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При цьому він наголосив, що за пограбування магазинів та насильство учасники таких акцій можуть потрапити до в’язниці.

Водночас NOS повідомив, що після нічних заворушень та акцій проти коронавірусних обмежень поліція виписала 1741 штраф.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах в ніч на 26 січня поліція затримала 184 осіб за підпали, пограбування, безлади на вулицях та порушення комендантської години. Заворушення в кількох містах країни почалися після настання комендантської години.

Мітингувальники нібито виступають проти коронавірусних обмежень. Агресивна молодь у чорних масках влаштовує пожежі на вулицях, грабує магазини, закидає камінням правоохоронців. У багатьох містах вночі задіяли спецпризначенців.

Заворушення в різних містах проходять вже третій вечір поспіль. Зазвичай вони починаються однаково. Ближче до початку комендантської години на вулицях починає збиратися натовп агресивно налаштованої молоді, який трощить все на своєму шляху. Мери міст та депутати парламенту шоковані заворушеннями.

Протести спричинило запровадження з 23 січня комендантської години на всій території Нідерландів. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити з дому дозволено, наприклад, на роботу та з метою вигулу собак.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення встановлено штраф у розмірі 95 євро.