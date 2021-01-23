У Нідерландах для виходу з дому в комендантську годину потрібен спецдокумент

У Нідерландах для виходу на вулицю з дому в комендантську годину обов’язково потрібно заповнити спеціальний документ.

Форми таких документів можна знайти на урядовому порталі, передає Укрінформ.

У документі треба вказати причину перебування на вулиці в комендантську годину. Зокрема, термінова медична допомога, хтось інший терміново потребує твоєї допомоги, подорож за кордон (треба показати квиток), сімейні обставини, наприклад, похорон. Також у зв'язку з викликом в суд та інші установи.

Ще одна форма – це бланк від роботодавця, який підтверджує, що в комендантську годину людина прямує на роботу чи повертається додому.

Заповнені форми можна пред’явити у друкованому вигляді або з телефону чи іншого гаджету.

Такі документи потрібні усім, хто змушений виходити на вулицю після 21-ї години із суботи, 23 січня.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з суботи, 23 січня, запроваджують комендантську годину, що діятиме з 21:00 по 04:30. У цей період виходити на вулицю буде дозволено лише за вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення додому з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблять для громадян, які їдуть за кордон і мають квиток, люди, які прямують на похорон, засідання суду тощо. Громадський транспорт і служби доставлення працюватимуть.

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У Нідерландах уряд вирішив посилити карантинні обмеження через виявлений у Британії штам коронавірусу. Спочатку уряд пропонував запровадити комендантську годину з 20:30, але більшість партій виступили за те, щоб вона починалася на 30 хвилин пізніше.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. Порушники муситимуть сплатити штраф у розмірі 95 євро.