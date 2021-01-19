Країнам ЄС слід координувати програми COVID-вакцинації - Шефчович

Країнам ЄС слід налагодити чітку координацію програм щеплення проти коронавірусу, аби всі замовлені дози вакцини використовувалися максимально ефективно.

Про це у понеділок на пресконференції за підсумками онлайн-засідання Ради міністрів ЄС із європейських справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні присвятили багато часу підготовці дискусії наших лідерів, що відбудеться наприкінці тижня (21 січня – ред.). Завтра Єврокомісія оприлюднить комунікацію (робочий документ – ред.), яка буде зосереджена на тому, як прискорити вакцинацію та постачання вакцин, збільшити обсяги тестування для подолання інфекції та виявлення її нових варіантів, забезпечити функціонування спільного ринку та прийняти міжнародне лідерство і солідарність, особливо стосовно наших сусідів», - сказав представник Єврокомісії.

Він зауважив, що ситуація із COVID-19 у країнах ЄС є дуже серйозною, оскільки головним викликом залишається стрімке поширення нових штамів коронавірусу. Цей виклик залишатиметься актуальним для Європи тривалий час, поки люди не відчують усіх переваг вакцинації.

«Єврокомісія на цей час забезпечила майже 2,3 мільярда доз у рамках найширшого портфоліо у світі, що дозволить пройти вакцинацію більш ніж мільярду людей у Європі та у її сусідстві. Але постачання вакцин саме по собі не дозволить досягти нічого, потрібна чітка координація у процесі щеплення. Між країнами-членами є суттєва різниця у відсоткових показниках людей, які отримали вакцини. Ми повинні подолати цей розрив між доставкою препаратів і щепленням», - зауважив Шефчович.

З цією метою, за його словами, Європейський центр профілактики та контролю захворюваності двічі на тиждень отримуватиме від кожної країни-члена дані про два показники – скільки вакцин надійшло від виробників і скільки щеплень відбулося.

«Ці дані дозволять нам відстежувати ефективність вакцинації по всій Європі. Національні електронні системи імунізації та взаємосумісні сертифікати вакцинації набувають особливої важливості. Ми вже працюємо з країнами-членами, щоб розробити настанови для досягнення такої європейської взаємосумісності у сертифікатах вакцинації», - пояснив віцепрезидент Єврокомісії.

Він зауважив, що темпи вакцинації зараз змагаються із часом, особливо в умовах, коли з'являються нові штами вірусу. Це вимагає від ЄС нарощування виробництва, усунення будь-яких перешкод для постачання вакцин та – при потребі – адаптації планів вакцинації і тестування до появи нових мутацій коронавірусу, аби своєчасно їх виявити і знешкодити.

«ЄС має продовжувати очолювати зусилля для забезпечення ширшого міжнародного доступу до вакцин. Ми маємо приділити особливу увагу Західним Балканам, а також нашим сусідам на Сході та на Півдні, забезпечити там нульові втрати вакцини, і це вимагає, щоб країни-отримувачі були належним чином підготовлені до вакцинації», - вказав Шефчович.

Він додав, що майже 2,3 млрд доз вакцин, які вже замовила Єврокомісія, дозволить країнам ЄС надавати таку допомогу третім країнам. Головним інструментом має виступати COVAX, глобальний альянс із розвитку та закупівлі вакцин для країн із малим та середнім рівнем доходів. При цьому країни ЄС можуть доповнити зусилля в рамках цієї програми, і Єврокомісія готова взяти на себе їх координацію.