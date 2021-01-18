Санду зустрілася з Боррелем

ЄС має намір надалі поглиблювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Молдовою, і робитиме це на основі розвитку тісного партнерства з цією країною в рамках двосторонньої Угоди про асоціацію.

Як повідомляє Укрінформ, про це у понеділок під час зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Повний текст повідомлення оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Жозеп Боррель привітав … потужну увагу, яку президент (Мая Санду) приділяє реформам та мандату на їх проведення, зміцненню верховенства права та подоланню корупції, та запевнив її у повній підтримці ЄС цих зусиль, які є ключовими для привнесення відчутних переваг у життя громадян Молдови», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили внутрішній розвиток в країні та необхідність рішучих та ефективних кроків для відновлення довіри громадян Молдови до державних інституцій, для розбудови сильної та незалежної судової системи, та для забезпечення стабільності у фінансовому та у банківському секторах.

Високий представник ЄС наголосив, що в умовах пандемії коронавірусу Європейський Союз продовжує виявляти змістовну солідарність із Республікою Молдова. Зокрема, ця країна отримала від ЄС допомогу на 108 мільйонів євро для постачання захисного обладнання, зміцнення системи охорони здоров’я та для вирішення соціально-економічних проблем, що пов’язані із кризою COVID-19. На додаток до цього, Молдова отримала від ЄС 50 мільйонів євро в якості термінової макрофінансової допомоги.

«Високий представник/віцепрезидент Боррель наголосив на зобов’язаннях ЄС у забезпеченні доступності вакцини від коронавірусу для всіх, включаючи найближчих сусідів Євросоюзу. Додаткова допомога ЄС, зокрема, через ВООЗ, може бути використана владою Молдови для адекватної підготовки до кампанії вакцинації проти коронавірусу», - зазначається в інформації.

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Сторони обговорили також ситуацію у Придністровському регіоні. Високий представник ЄС підтвердив підтримку європейською стороною мирного та змістовного процесу врегулювання у форматі «5+2», а також тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови в її міжнародно визнаних кордонах.

Як вже повідомляв Укрінформ, свій перший закордонний офіційний візит у якості Президента Молдови Мая Санду здійснила до України 12 січня, в ході якого сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин та спільні плани у процесі євроінтеграції.

Мая Санду вступила на посаду президента Молдови з 24 грудня 2020 року, після перемоги в другому турі президентських виборів 15 листопада.

Фото: adevarul.ro