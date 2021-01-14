Санду поділилася враженнями від візиту в Україну

Президент Молдови Мая Санду заявила, що їй вдалося налагодити діалог з українською владою й обговорити основні питання не тільки відносин між Молдовою та Україною, а й спільні плани країн у процесі євроінтеграції.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

Також Санду розповіла, що запросила Президента України Володимира Зеленського відвідати Кишинів.

Санду зауважила, що це перша за останні п'ять років зустріч президентів с та України. «Сама зустріч - це вже великий крок для налагодження діалогу», - наголосила вона і розповіла, що обговорила з Зеленським боротьбу з корупцією і контрабандою, спрощення процедури перетину молдавсько-українського кордону, будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів, та багато іншого.

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За словами Санду, окремо вона обговорила з Зеленським будівництво нових ГЕС на Дністрі. «Важливо продовжити діалог з цього питання, щоб зберегти Дністер. Ми обговорили створення урядових робочих груп, які займуться цими питаннями», - розповіла Санду, зазначивши, що наполягає на створенні робочої групи з питань екології, до якої повинні увійти фахівці з Євросоюзу.

«Також ми домовилися відновити діалог на високому рівні і для цього створити президентську раду для вирішення питань двосторонніх відносин. Обговорили взаємну лібералізацію експорту і процедур, які дозволять перевізникам двох країн перетинати кордон без спеціального дозволу. Також ми обговорили можливість дозволити молдавським та українським громадянам перетинати кордон тільки з посвідченням особи», - додала вона.

Крім того, Санду розповіла, що обговорила з Зеленським проблеми з молдавськими держоб'єктами на території України. «Я попросила допомогти в розслідуванні справ з майном Молдови в Україні. Ідеться про кар'єри, санаторії, посольство. Зеленський пообіцяв, що правоохоронні органи України проведуть розслідування», - зазначила вона.

Як повідомлялося, президент Молдови Мая Санду 12 січня відвідала з офіційним візитом Україну. Це перший закордонний візит Санду після обрання. І перший візит президента Молдови до Києва з 2015 року.

Фото: ОП