Шість пунктів: на Банковій прокоментували візит Санду в Україну

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква відзначив, що сьогоднішній візит Президентки Молдови Маї Санду є символічним і важливим з точки зору результатів.

Як передає Укрінформ, про це дипломатичний радник Президента написав у Фейсбуці.

«Другий повноцінний робочий день 2021 року і перший закордонний візит Президентки Маї Санду в Україну з часу її обрання. Візит і символічний, і важливий з точки зору результатів», - зазначив Жовква.

Коментуючи результати візиту Санду до Києва, він відзначив шість моментів.

Насамперед заступник керівника ОП звернув увагу на відновлення повноцінного діалогу на рівні Президентів – «те, чого не було за часів попередників». У цьому контексті Жовква нагадав, що відповідно до підписаної Спільної декларації, утворено Президентську раду - координуючий орган на рівні глав держав, які регулярно зустрічатимуться та досягатимуть домовленостей з усіх питань порядку денного.

Другим важливим результатом дипломатичний радник Президента назвав обговорення і досягнення порозуміння щодо взаємної підтримки у питаннях регіональної безпеки.

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«Обидва Президенти підтримують суверенітет і територіальну цілісність держав у міжнародно визнаних кордонах. А Крим для Маї Санду назавжди і безумовно український», - акцентував Жовква.

Він також звернув увагу на те, що між двома столицями з‘явиться нова повноцінна магістраль включно з новим мостом через Дністер, яка скоротить час подорожі між Києвом та Кишиневом до трохи більше як 5 годин. «Проєкт амбітний, але цілком може бути реалізований ще у нинішньому році», - спрогнозував заступник керівника ОП.

Окрім того, як відзначив Жовква, Україна готова відновити експорт своєї електроенергії до Молдови, а наші сусіди її готові прийняти.

Він також акцентував, що було детально обговорено питання Дністровського гідровузла та весь комплекс супутніх аспектів, включаючи екологічний та питання власності і демаркації відповідних ділянок кордону. «Є політична воля, щоб це питання зникло як проблемне, далі справа за урядами та відповідними експертами», - зауважив дипломат.

До важливих результатів візиту Президентки Молдови він відніс і те, що питання мовних та інших прав нацменшин в обох державах будуть врегульовані на паритетній основі.

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«Ну і, безумовно, чекаємо Маю Санду на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України. А вона, у свою чергу, запросила Президента Володимира Зеленського відвідати Молдову з офіційном візитом», - резюмував Жовква.

Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови.

Фото: ОП