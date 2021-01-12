Зеленський і Санду домовилися про швидкісний автокоридор між Києвом і Кишиневом

Президенти України Володимир Зеленський та Молдови Мая Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу між країнами та побудову швидкісного автомобільного коридору, який поєднає Київ і Кишинів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Глави держав підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Метою підписання документа є зміцнення співпраці між Україною та Молдовою у сфері розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць та ефективне використання транзитного потенціалу обох держав”, - ідеться в повідомленні.

В ОП поінформували, що для досягнення поставлених цілей передбачено створення автомобільного транспортного коридору між Києвом і Кишиневом.

Зазначається, що у перспективі цей коридор зменшить шлях між двома містами до п’яти-шести годин, ставши найкоротшим шляхом з Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

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У межах меморандуму сторони також декларують наміри здійснити низку конкретних кроків.

Зокрема, це міжнародно-правове оформлення будівництва мосту «Ямпіль – Косеуць», координація зусиль з метою підготовки інвестиційного проєкту та розробки техніко-економічного обґрунтування розбудови прикордонної інфраструктури й під’їзних шляхів на українсько-молдовському державному кордоні, а також пошук та залучення до реалізації проєкту міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови.