Україна сприятиме перетворенню військової місії на цивільну у Придністров'ї – ОП

Україна не буде противником процесу перетворення так званої військової миротворчої місії на цивільну, поліцейську під егідою міжнародної організації для врегулювання придністровського конфлікту у Молдові й всіляко сприятиме цьому.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє Укрінформ.

«Україна ніколи не буде противником процесу перетворення так званої військової миротворчої місії на цивільну, поліцейську під егідою тієї чи іншої міжнародної організації», - сказав він.

Жовква підкреслив, що в України схожа ситуація з окупованим Донбасом, і Україна працює тут зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

«Можемо говорити, що в Молдові може бути така сама місія. Можливо, від інших організацій. Україна завжди сприятиме цьому процесу. Нагадаю, що Україна в форматі «5+2» є посередником і готова активно виконувати свою роль. На жаль, формат «5+2» в останні два роки загальмував», - зауважив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що якщо виведення цієї миротворчої місії і заміна її на поліцейську розпочнеться, Україна ніколи не буде заважати, а відповідним чином лише сприятиме.

На уточнюючи запитання щодо готовності у разі потреби надати для такої мети «зелений коридор» і ухвалення відповідного рішення Верховної Ради, Жовква відповів: «Отже, таке рішення Верховної Ради буде прийнято».

«Ми не хочемо ще одного вогнища на наших південно-західних кордонах. Тому ми всіляко сприятимемо. Молдова має виконати свою частину роботи, а Україна буде тут надійним посередником і партнером», - додав заступник керівника Офісу глави Української держави.

Водночас він нагадав, що питання придністровського врегулювання обговорювалося Президентами України і Молдови під час офіційного візиту Маї Санду в Київ 12 січня, й тоді Володимир Зеленський вкотре підтвердив позицію України, що ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося, раніше Президент Молдови Мая Санду виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї, перетворення її на цивільну. Разом з тим вона наполягає на виведенні російських військ.