Санду хоче створити «коло довіри» Румунія-Молдова-Україна

Президент Молдови Мая Санду виступає за побудову сильніших зв'язків і довіри з Україною і Румунією.

Про це вона сказала 15 січня в ході відеоконференції за участю дипломатичного корпусу Молдови, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

Санду заявила, що в першу чергу потрібно налагодити відносини з сусідніми країнами, що їй вже вдалося зробити.

«Мені приємно повідомити, що всього за кілька тижнів нам вдалося розблокувати відносини з нашими сусідами і стратегічними партнерами - Румунією й Україною. Після того як відносини з цими країнами на найвищому рівні були заморожені через ворожу політику влади Кишинева, нам вдалося відновити політичний діалог. Я вважаю, що найбільші зусилля ми маємо зосередити на створенні саме цього кола довіри: Румунія-Молдова-Україна», - сказала Санду.

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Вона додала, що це допоможе налагодити відносини й з іншими країнами.

Іншим важливим партнером, з яким необхідно "перезавантажити" відносини, Санду вважає Євросоюз.

«У 2020 році ЄС піддався неодноразовим нападкам псевдокерівництва Кишинева. Зараз ми маємо намір перегорнути ці ганебні сторінки. Через кілька днів я поїду в Брюссель. Але найважливіше - ми відновимо наближення Молдови до ЄС за допомогою демократичних реформ, які перетворять Молдову на європейську державу», - сказала Санду, поїздка якої в Брюссель запланована на 18-19 січня.

Говорячи про відносини з РФ, президент Молдови зазначила їхню комплексність, наголосивши при цьому, що «є й сфери, в яких наші думки й інтереси розходяться».

«Ми хочемо подолати ці проблеми за допомогою діалогу взаємної поваги і конструктивних відносин. Такі відносини передбачають і повагу до нашого нейтралітету. Це передбачає і подолання ситуації, що стосується врегулювання придністровського конфлікту і присутності російських військ на території нашої країни», - заявила Санду.

Водночас вона відзначила допомогу США у зміцненні незалежності і суверенітету Молдови, розвитку демократії та економіки.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Молдови Мая Санду 12 січня відвідала з офіційним візитом Україну. Це перший її закордонний візит після обрання і перший візит президента Молдови до Києва з 2015 року.