Джеймс Гілмор залишає посаду посла Сполучених Штатів при ОБСЄ

Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор достроково залишає посаду у зв'язку зі зміною адміністрації американського президента.

Про це американський посол заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Думаю, слід сказати, що це рішення, можливо, не варто вважати раптовим. Хоча ми дізналися лише вчора ввечері, що офіс посла місії США змінюється", - сказав Гілмор у прощальному слові.

Він додав, що це не є чимось незвичним при зміні адміністрації президента Сполучених Штатів, особливо коли відбувається зміна владної партії.

При цьому Гілмор висловив жаль, що вже не зможе очолити Форум безпекового співробітництва ОБСЄ, головування в якому перейшло до США.

До призначення посла США при ОБСЄ - його кандидатуру має подати на затвердження Сенату новий президент Джозеф Байден - обов’язки глави американської місії виконуватиме Кортні Острієн, нинішній заступник Джеймса Гілмора.

Нагадаємо, Джеймс Гілмор практично на кожному засіданні Постійної ради ОБСЄ виступав на підтримку України, засуджуючи російську окупацію Криму та агресію на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера держави відбудеться 20 січня.