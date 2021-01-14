COVID-рекорд в Іспанії: за добу - майже 39 тисяч випадків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання El Pais.
Попередній рекорд становив 25 595 випадків 30 жовтня.
Кількість смертей в Іспанії від коронавірусу станом на середу становила 52 878, що на 195 більше, ніж за день до цього.
За останній тиждень було зареєстровано 1 439 летальних випадків, така ж цифра спостерігалася і 13 грудня.
Також зростає кількість випадків госпіталізації хворих. Наразі 14,64% лікарняних ліжок (18 215 осіб) зайняті хворими на коронавірус, тоді як місяць тому цей показник складав 9,22% або 11 648 хворих.
Загалом, за інформацією МОЗ Іспанії, з початку кризи в галузі охорони здоров’я в Іспанії зафіксували 2 176 089 підтверджених позитивних випадків COVID-19.
У світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.
Фото: JUANJO MARTIN/EFE