COVID-рекорд в Іспанії: за добу - майже 39 тисяч випадків

В Іспанії зафіксували 38 869 нових випадків коронавірусу за день, що є новим рекордом з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання El Pais.

Попередній рекорд становив 25 595 випадків 30 жовтня.

Кількість смертей в Іспанії від коронавірусу станом на середу становила 52 878, що на 195 більше, ніж за день до цього.

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За останній тиждень було зареєстровано 1 439 летальних випадків, така ж цифра спостерігалася і 13 грудня.

Також зростає кількість випадків госпіталізації хворих. Наразі 14,64% лікарняних ліжок (18 215 осіб) зайняті хворими на коронавірус, тоді як місяць тому цей показник складав 9,22% або 11 648 хворих.

Загалом, за інформацією МОЗ Іспанії, з початку кризи в галузі охорони здоров’я в Іспанії зафіксували 2 176 089 підтверджених позитивних випадків COVID-19.

У світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.

Фото: JUANJO MARTIN/EFE