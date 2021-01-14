Від COVID-19 щепилися вже понад 10 мільйонів американців
Укрінформ
Кількість американців, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, перетнула позначку в 10 млн осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Центрах з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).
Так, за даними CDC, станом на 14 січня першу дозу щеплення від вірусу SARS-COV-2 отримали 10 278 462 громадянина США.
Як відомо, Сполучені Штати отримали близько 30 млн доз вакцин від виробників Moderna та Pfizer/BioNTech. Наразі для імунізації населення використано близько третини з них.
Як повідомляється, насамперед вакцинують медиків і людей, старших 65 років.
Сполучені Штати залишаються на першій позиції серед країн світу за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом. Так, на COVID-19 захворіли близько 22,8 млн американців, більше 380 тис. жителів США померли.
Фото: CTK Photo/Укрінформ