Від COVID-19 щепилися вже понад 10 мільйонів американців

Кількість американців, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, перетнула позначку в 10 млн осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Центрах з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Так, за даними CDC, станом на 14 січня першу дозу щеплення від вірусу SARS-COV-2 отримали 10 278 462 громадянина США.

Як відомо, Сполучені Штати отримали близько 30 млн доз вакцин від виробників Moderna та Pfizer/BioNTech. Наразі для імунізації населення використано близько третини з них.

Як повідомляється, насамперед вакцинують медиків і людей, старших 65 років.

Сполучені Штати залишаються на першій позиції серед країн світу за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом. Так, на COVID-19 захворіли близько 22,8 млн американців, більше 380 тис. жителів США померли.

Фото: CTK Photo/Укрінформ