Туристична галузь Франції за рік втратила €61 мільярд через пандемію

У Франції - країні світу, яку найбільш відвідують туристи - туристична галузь в 2020 році через пандемію недоотримала 61 млрд євро доходів у порівнянні з попереднім роком.

Про це заявив держсекретар з туризму Жан-Батист Лемуан, повідомляє Укрінформ з посиланням на RFI.

"Пандемія COVID-19 знизила доходи від туризму у Франції минулого року на 41%, до 89 мільярдів євро. Це 61 мільярд євро втраченого зиску для сектора", - сказав держсекретар.

За даними державного агентства Atout France, на 29 мільярдів євро (-48%) знизилися доходи від внутрішнього туризму і на 32 млрд - від іноземного (-52%).

Міністр зазначив, що згладило ситуацію відкриття кордонів влітку, коли в країну змогли приїхати туристи з сусідніх країн. Крім того, зросла і кількість французів, які вирішили провести відпустку на місцевих курортах.

На 2021 рік у французької влади більш оптимістичні очікування: Atout France прогнозує доходи від туризму на рівні 111 млрд євро (+ 25% у порівнянні з минулим роком).

Як наголошується, в 2019 році Францію відвідали 90,2 млн туристів.