Зимовий туризм 2021: переважно внутрішній і бюджетний

Навіть більшість українських зірок не поспішають цієї зими на відпочинок далеко з України – карантин, так карантин

2021 рік почався під знаком очікування масової вакцинації у нас, та її початку в Європі та в Америці. Однією зі сфер економіки, яка чи не найбільше цього чекала, є туризм. Щоправда, експерти поки не дають оптимістичних прогнозів на найближчий час – у піковий сезон, який традиційно припадає на зимові свята, на початку 2021-го туристів не густо як на гірськолижних курортах, так і біля моря. І це не тільки через страх захворіти, необхідність здавати ПЛР-тест після приїзду чи іти на ізоляцію, але і значною мірою через зменшення доходів. Грошей немає!

Утім дехто не збирається відмовлятися від відпочинку навіть за таких умов. Відтак Укрінформ дізнавався про туристичний зимовий сезон у 2021 році.

На Новий рік чартерів було в два з половиною рази менше. Але це не стосується екзотичних островів

Традиційним напрямком на зимові свята залишається Єгипет, де у ці дні температура за вікном може досягати +28 градусів за Цельсієм. І цього року найбільше українців поїхали саме туди, а також в Об’єднані Арабські Емірати та екзотичні країни такі як Домініканська Республіка, Мальдіви, Занзібар, каже голова Центру розвитку туризму Володимир Царук. Хоча додає, що потік туристів все одно не зрівняється з попередніми роками.

«У період з 29 грудня по 1 січня з України з усіх аеропортів було відправлено лише 29 чартерних рейсів до країни пірамід. Ще рік тому їхня кількість у ці ж дати перевищувала 70», – говорить експерт. Проте відмічає, з іншого боку, збільшився попит на екзотику – усі 3 чартери на Мальдіви з 26 по 31 грудня були заповнені "під зав'язку", а 53 крісла у бізнес-класі одного з літаків були розкуплені ще задовго до вильоту. «Такий же ажіотаж спостерігався у напрямку на Домінікану. Туроператору Anex tour довелося навіть ставити додатковий борт. Міністр туризму Шрі-Ланки 28 грудня особисто зустрів українських туристів, які стали першими за 8 місяців іноземними туристами, які прилетіли на Цейлон після жорсткого локдауну», – розповідає Володимир Царук.

Щодо цін на відпочинок в готелях, то за інформацією туристичної менеджерки Руслани Очкусь, провести 6-8 ночей у Єгипті нині обійдеться від 700 до 2 тисяч доларів, на Шрі-Ланці у близько 1200 доларів за 8 днів, в Занзібарі – близько 600 доларів.

Гірським курортам України бракує іноземців

Чартери в Туреччину були лише до двох гірськолижних курортів

Щодо закордонних гірськолижних напрямків, то більшість із них наразі закриті для туристів. Для українських туристів чартери були лише в Туреччину до гірськолижних курортів Ерджієс і Паландокен, каже Володимир Царук. Водночас він додає, що багато людей поїхали на гірськолижні курорти в Україні, але все одно вільних місць для розміщення залишається багато, бо вони розраховані не лише на українських, але й на іноземних туристів, яких зараз вкрай мало.

До речі, Україна дозволила гірськолижним курортам приймати туристів і під час локдауну. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у горах ризик заразитися COVID-19 низький. «Гірськолижні курорти працюватимуть, щоб розвантажити мегаполіси. Під час катання на лижах неможливо заразитися», – не втрачає доброго гумору Віктор Ляшко. Але роботу підйомників буде суворо регламентовано, а ресторани та лазні під час жорсткого карантину змушені будуть зачинитися.

Щодо цін, то на період свят вони як завжди піднялися, але залишаються на рівні минулого року. Щоправда туристка Оксана Байло, яка три роки не була в Буковелі і натомість каталася на лижах у попередні роки в Австрії, Швейцарії та Італії, розповіла, що ціни на готелі та їжу в «Буковелі» в цьому сезоні досягли та перевершили австрійські, а місцями й швейцарські. Хоч вона додала, що сервіс при цьому не поступається європейському, а іноді навіть перевершує його. За даними сайту Booking.com, ціни за добу на двох відрізняються у різні дні. Приміром, доба з 8 на 9 січня коштуватиме від 2 до майже 13 тисяч гривень, з 9 на 10 – від 1 до 6 тисяч гривень.

Але водночас із відвідуваністю лижних курортів, у рекреаційних курортів таких як Трускавець, Моршин ситуація плачевна- передусім через відсутність іноземних туристів, які зазвичай становили від 30% до 40% у загальній частці відвідувачів. А українці не поспішають заповнити вільні місця навіть при тому, що готелі знизили свої ціни.

Де ж зараз відпочивають селебрітіс?

А тим часом українські зірки охоче діляться своїми фото у соцмережах розповідаючи про те, де і як проводять новорічні свята. Актриса Ольга Сумська перші дні нового року проводить з чоловіком і донькою в Карпатах, зупинившись в містечку Яремче. «Найтепліший Новий рік в Яремче разом з родиною. Поляна кохання, природнє джерело Нафтусі поряд з Прутом, гори і полонини, фантастичне повітря...» – пише Сумська.

До речі, незабаром в Яремчі відбудеться Різдвяний фестиваль WINTER ROMANTIK FEST за участі багатьох українських зірок. Святкувати Різдво разом з гостями фестивалю будуть співачка і актриса «Жіночого кварталу» Віра Кекелія, співаки Арсен Мірзоян і Віктор Павлік, актриса Ольга Сумська, актор Віталій Борисюк, співачки Тоня Матвієнко і Наталія Бучинська, телеведучі Руслан Сенічкін, Людмила Барбір та інші. Співатимуть колядки, готуватимуть різдвяну кутю та 12 пісних страв. З врахуванням епідемії організатори обіцяють дотримуватися карантинних обмежень та дистанціювання, хоча сама ідея співати ще й у оточенні великої групи людей все ж викликала б відчай у епідеміологів.

У Карпатах нині відпочиває і співачка Тіна Кароль. Вона підкорює гірські вершини та гуляє полонинами. «З Новим роком! Оновлення захоплення. Всі мрії – це ви. Мрійте сміливо! Не плачте через дрібниці. Плачте по-крупному! Не смійтеся з інших. Смійтеся з себе! Удача за рогом, зверніть зі стереотипів. Я люблю вас навіть, якщо ви не любите мене! Ви є все і в той же час все не є ви. З Новим роком, мої свої!» – дещо плутано, але, схоже, щиро написала Тіна Кароль.

А от сімейна пара артистів – Надія Дорофеєва та Володимир Дантес вирішили провести перші дні нового року на Балі. Співачка Злата Огнєвіч теж вирішила провести цей час на березі моря – в Єгипті, підписавши фото в Інстаграм «Тут справжній рай». Ну, будемо вважати, що вона зробила відкриття.

Як бачимо, карантин вплинув однаково на всіх, і тенденції відпочинку у зіркових колах повторилися із загальними тенденціями більшості українських туристів.

Юлія Горбань, Київ