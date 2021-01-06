Вакцинація у світі: хтось б’є рекорди, а в когось обмежений доступ

В Ізраїлі поспішають, Франція – серед скептиків

Після майже року постійних сумних новин про зростання кількості хворих на COVID-19 і загиблих від недуги, останні кілька тижнів подарували довгоочікувану надію: масова кампанія вакцинації населення швидко набирає обертів у світі. Хоча й по-різному в різних країнах. Хто ж лідирує в цих «перегонах»?

ІЗРАЇЛЬ — У ПЕРШІЙ ТРІЙЦІ

З даними онлайн-ресурсу Our World In Data, щеплення від COVID-19 у світі вже отримали близько 15 млн чоловік. Найбільше – на території двох супердержав: Китаю і США (4,9 і 4,5 млн відповідно), але на третьому місці неочікувано опинився маленький Ізраїль, жителям якого вже ввели близько 1,5 млн доз вакцин. За цим показником Ізраїль випередив не лише піонера у вакцинуванні – Великобританію, а й значно більші Німеччину та Італію. Ще більш вражаюче виглядає кількість організованих Ізраїлем щеплень у перерахунку на 100 чоловік населення, що становить більш як 15. Для порівняння, у США цей показник трохи не дотягує до 1,5, а в Канаді, яка закупила найбільше вакцин на душу населення, взагалі становить 0,38.

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МЕДДОПОМОГИ

Одним зі складників успіху Ізраїлю є його географія: територіально невелика рівнинна країна з високою густотою населення. Тоді як у Штатах або Канаді вакцини з центральних хабів необхідно транспортувати на сотні й тисячі кілометрів. У Ізраїлі логістика значно легша, що особливо важливо для використовуваної вакцини від Pfizer-BioNTech через її високі вимоги до температури зберігання.

Фото: CTK Photo/Укрінформ

Водночас Ізраїль також спромігся організувати перепакування вакцин у менші контейнери, що дало змогу зробити групи вакцинування більш мобільними. Зазвичай Pfizer просить не транспортувати свою вакцину, аби не зіпсувати її, однак Ізраїль зміг налагодити цей процес.

Допомогла справі й централізована система охорони здоров’я країни, адже вся вона поділена всього на чотири округи. Уся медична документація пацієнтів ведеться в цифровому форматі.

Слід віддати належне й бойовій готовності Ізраїлю, який усю свою історію живе в стані постійного збройного конфлікту. Це навчило державу та населення належним чином ставитися до кризових ситуацій. Близько 700 лікарів-резервістів стали до роботи в пунктах поширення вакцини, аби підтримати зусилля цивільних медиків. Важливу роль відіграло й те, що значна більшість ізраїльтян довіряють владі й не мають особливих засторог щодо вакцинування.

НАВИЧКИ ПЕРЕМОВИН

Утім, чи не найважливішим складником успіху Ізраїлю виявилася здатність ізраїльських посадовців завчасно домовитися з Pfizer про пріоритетне надання великої кількості вакцин. Уже згадана Канада за наявності значно більших фінансових можливостей досі отримала від Pfizer лише кілька сотень доз, на відміну від мільйонів, надісланих до Ізраїлю. «Я особисто 13 разів розмовляв з гендиректором Pfizer та кілька разів з керівником Moderna», – зізнався минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який першим у країні був щеплений від COVID-19. Імовірно, прорахувавши ситуацію, Pfizer і сам зажадав надати Ізраїлю якомога більше вакцин, аби на його прикладі продемонструвати її ефективність.

Біньямін Нетаньягу / Фото: Amir Cohen/Pool

Ізраїль розпочав підготовку до масового щеплення задовго до його початку. Це дало можливість країні з населенням у 9 млн відкрити понад 150 точок поширення вакцин і організувати кілька мобільних клінік. Для порівняння, у канадській провінції Онтаріо з населенням у 14,5 млн досі діє лише 19 таких пунктів.

ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

Експерти виділяють ще один фактор, який дуже сприяв вакцинаційному успіхові Ізраїлю – тверда політична воля. З огляду на наближення виборів (березень 2021 року), прем’єр-міністр Нетаньягу чудово розумів, що успішна кампанія вакцинування як ніщо інше сприятиме зростанню його рейтингу. «Нетаньягу розуміє, що в разі перетворення Ізраїлю на приклад досягнень у реалізації національної програми вакцинування це не лише добре відіб’ється на ньому особисто, а й служитиме приводом для національної гордості», – розповіла колишній посол Канади в Ізраїлі Вів’єн Берковічі.

Вів’єн Берковічі

Однак, за значними успіхами однієї частини країни не можна забувати про страждання іншої: влада Ізраїлю заявила, що не забезпечуватиме вакциною мешканців Палестини. Правозахисні організації стверджують, що це є відвертим порушенням обов’язків Ізраїлю, але в Нетаньягу пропонують палестинським владним органам самим попіклуватися про своє населення.

Усе ж країна змогла в рекордні терміни вакцинувати понад 12% власного населення, у тому числі більш як половину особливо вразливих, і це заслуговує на визнання.

ПИТАННЯ ДОЗ

Під час швидкого вакцинування в Ізраїлі розгорнулася дискусія стосовно дозування, яка вже певний час ведеться й в інших державах. Як відомо, вакцину Pfizer для максимальної ефективності слід вводити двічі з перервою у кілька тижнів. Однак в умовах дефіциту це означає, що дози необхідно зберігати на складі кілька тижнів. Це удвічі зменшить кількість вакцинованих, зате посилить імунітет щасливчиків, яким встигнуть зробити друге щеплення.

Важливо розуміти, що вакцина Pfizer тестувалася на людях за умов уведення двох доз, і напевно знати, наскільки міцним буде імунітет і як довго він зберігатиметься в разі введення однієї дози, поки що неможливо. Однак попередні дані свідчать, що навіть одинарна доза дає змогу вберегти від тяжких форм перебігу COVID-19, тому дедалі більше держав обирають саме цей шлях.

Першим на нього стала Великобританія, після якої про те саме оголосили в Німеччині, Данії й низці інших країн. Ізраїль поки що впевнений у тому, що вакцини надходитимуть регулярно й відстрочувати другу дозу не доведеться.

СВОЇМ – УСЕ, А ЧУЖИМ – КВОТИ

Досі в кількох виробників вакцин від COVID-19, які завершили клінічні випробування, замовили понад 10 млрд доз. Утім, половину з них забронювали 27 членів ЄС та п’ять інших багатих держав із сукупним населенням, що трохи перевищує 1 млрд. Деякі країни, приміром Китай і Росія, покладаються на власні розробки, але для найбідніших держав світу єдиною надією на отримання вакцин від COVID-19 є міжнародний механізм COVAX.

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Створений у квітні минулого року з ініціативи ВООЗ, ЄС та Франції цей механізм покликаний забезпечити до кінця 2021 року 2 млрд доз вакцин для 92 найбідніших держав світу. Як відомо, саме в рамках COVAX Україна очікує вже цього року безкоштовно отримати 16 млн доз.

Хоча COVAX може бути рятівною паличкою для держав, неспроможних самостійно забезпечити себе вакцинами, усе ж за найбільш оптимістичними сценаріями масовий розподіл вакцин за цим механізмом відбуватиметься лише ближче до кінця року, після того, як більшість жителів забезпечених країн уже матимуть щеплення.

ХТО ПЛАТИТЬ, ТОЙ ЗАМОВЛЯЄ МУЗИКУ

У грудні вакцинування розпочалося також у США, Великобританії, Канаді та ЄС. Хоча у всіх цих країнах використовується вакцина від Pfizer–BioNTech, кампанія всюди має свої особливості. Приміром, Франція за перші вихідні спромоглася зробити щеплення лише 516 жителям, незважаючи на отримання 500 тис. доз. Ця країна – європейський лідер зі скептичного ставлення до вакцинування, тож народ дуже неохоче йде на щеплення.

Індія, хоча не належить до когорти багатих країн, є найбільшим у світі виробником вакцин, тож може диктувати власні умови. Індійські регуляторні органи лише нещодавно дозволили використання двох вакцин, і тепер країна активно накопичує їхні запаси, зібравши на складах уже 50 млн доз. Водночас влада готується оголосити заборону на експорт, поки щеплення не отримають усі 1,3 мільярда індусів.

Фото: АА

У Польщі цього року розгорівся скандал довкола позачергової COVID-вакцинації відомих осіб зі світу культури та політики. Чи то випадково, чи навмисно, але в першій групі для пріоритетного вакцинування опинилася сотня відомих людей, які точно не належали до вразливих прошарків. За однією з версій, вони нібито брали участь у кампанії з популяризації щеплення, але це не точно.

Окремої уваги потребує ситуація в Південній Африці. Ця країна має найбільше на Африканському материку підтверджених випадків інфікування COVID-19, однак не змогла домовитися про поставки вакцини, окрім обіцяних у рамках COVAX 6 млн доз, чого достатньо для щеплення лише 5% населення. З огляду на те, що виявлений у країні новий штам коронавірусу може бути невразливим до наявних вакцин, організація щеплення в ПАР має стати негайним пріоритетом міжнародної спільноти.

СВОБОДУ ВАКЦИНОВАНИМ!

Крістін Еліот / Фото: Tijana Martin / The Canadian Press

З огляду на нинішні відносно повільні темпи вакцинування, згодом світ муситиме вирішувати, чи повертати вакцинованим особам тимчасово відібрані в них у рамках боротьби з пандемією свободи. Уряд канадської провінції Онтаріо вже оголосив про намір обмежити право людей без щеплення відвідувати людні місця. «Кампанія вакцинування від COVID-19 буде добровільною. Утім, на людей без щеплення можуть бути накладені певні обмеження: у плані подорожей, відвідування театрів та інших місць. Однак кожна людина зможе добровільно вирішити, чи вакцинуватися, аби відвідувати ці місця, чи ні», – сказала минулого місяця міністр охорони здоров’я Онтаріо Крістін Еліот. Певні правила доведеться виробити й іншим регіонам.

Максим Наливайко, Оттава

Перше фото: CTK Photo/Укрінформ